「阪神−広島」（１４日、甲子園球場）阪神の梅野隆太郎捕手が三回の第１打席で右前にクリーンヒットを放ち、９月の月間打率が４割を超えた。森のストレートを鮮やかに右翼線へはじき返した梅野。これで９月は１９打数８安打となり月間打率は・４２１へと上昇した。その後、得点には結びつかなかったが、１０日・ＤｅＮＡ戦では東からタイムリーを放つなど価値ある働きを見せている。梅野は昨季、８月のヤクルト戦で死球を