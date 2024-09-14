出馬会見での河野太郎氏（写真・保坂駱駝）9月13日、デジタル大臣の河野太郎氏が驚きのロマンス詐欺対策を発表した。「河野太郎デジタル大臣は、恋愛マッチングアプリ事業者に対し、本人確認にマイナンバーカードを用いるよう働きかける方針を明らかにしました。目的はロマンス詐欺の抑止です。マッチングアプリ登録時に行う本人確認に、マイナンバーカードのICチップを用いることで、年収の証明も可能になるそうです。以前にも