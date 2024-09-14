福島で広く栽培されている桃や桜の天敵である特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」（クビアカ）の被害が県外各地で深刻化し、福島県が警戒を強めている。県内ではまだ発見されていないが、侵入した場合に早く見つけて被害を食い止めようと、県はオリジナル啓発グッズを作り、「虫とり少年」の力も借りて情報提供を呼びかけている。【岩間理紀】【アップで見る】外来害虫クビアカ県によると、クビアカは体長2〜4センチほどの外