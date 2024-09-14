9月いっぱいでの退社を発表したテレビ東京の池谷実悠アナウンサー（27）が14日放送の同局系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」に出演。今年3月末に結婚した夫にGPSアプリを入れさせたと明かした。今放送のゲストは同局系連続ドラマ「夫の家庭を壊すまで」で2つの家庭を持つ男を熱演する俳優竹財輝之助。池谷アナは視聴していると明かし「第1話で、勇大さん（竹財）が家庭で優しく『おいしいおいしい』ってご飯を食べ