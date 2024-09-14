◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１４日・甲子園）広島・森が３回、この試合初めてのピンチを切り抜けた。先頭の７番・梅野に右前打を許すと、８番・木浪の投前犠打、９番・才木の二ゴロで２死三塁。だが、続く１番・近本を遊ゴロに仕留め、得点を許さなかった。試合は３回を終えて、０―０が続く。