?ゆきりん?こと元ＡＫＢ４８・柏木由紀（３３）が１３日深夜放送の「バズリズム０２（日本テレビ系）」にビデオ出演。１１人組アイドルグループ「ＭＥ：Ｉ」愛を語った。柏木はＭＥ：Ｉが誕生したサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮＴＨＥＧＩＲＬＳ」を初回放送から最終回までリアルタイムで追うなど、ＭＥ：Ｉの大ファンだという。「投票を欠かさず毎日して。みんな大好きなんですけど、オ