[9.14 J1第30節](プレド)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 1 菅野孝憲DF 2 高尾瑠DF 3 パク・ミンギュDF 50 岡村大八MF 11 青木亮太MF 25 大崎玲央MF 33 近藤友喜MF 88 馬場晴也FW 7 鈴木武蔵FW 14 駒井善成FW 19 スパチョーク控えGK 17 児玉潤DF 6 中村桐耶MF 10 宮澤裕樹MF 27 荒野拓馬FW 4 菅大輝FW 9 ジョルディ・サンチェスFW 20 アマドゥ・バカヨコ監督ペトロヴィッチ[東京ヴェ