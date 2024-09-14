お笑いコンビ「サンドウィッチマン伊達みきお（50）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。「こんなこと初めてだった」と単独ライブでの出来事について語った。単独ライブツアーを開催中のサンド。東京公演3日目、ネタなども終わりエンディングトークをしていると、1人の男性客が会場に入ってきた。「今来たんですか？」と問うと、男性は