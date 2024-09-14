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台風13号、14日夜にかけて暴風域を伴って奄美に最接近 西日本でも大雨注意

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 台風13号は14日夕方以降、奄美地方に最も近づく見込みだ
  • さらに発達して暴風域を伴って近づくため、大荒れの天気となる恐れがある
  • 九州南部では明日15日正午までに、多い所で150ミリほどの雨が降る予想だ
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