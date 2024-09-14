東京都渋谷区のＪＲ渋谷駅で駅員の顔を数回殴ったとして、警視庁渋谷署は１４日までに、ＮＨＫの子会社で番組制作を行う「ＮＨＫグローバルメディアサービス」（同区）のチーフプロデューサー、細井史郎容疑者（６２）を暴行容疑で現行犯逮捕した。容疑を認めているという。同署によると、当時、細井容疑者は酒に酔った状態で、改札口付近で座り込んでいたところ、駅員に声を掛けられ暴行。その後、停止していた電車に乗り込み