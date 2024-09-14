【AFP＝時事】ドイツ海軍の艦船2隻が13日に台湾海峡（Taiwan Strait）を通過したのを受け、中国は14日、ドイツが同海峡の安全保障上リスクを高めていると非難した。中国軍の報道官は声明で、「ドイツ側の行動は、安全保障リスクを高め、誤ったシグナルを送っている」と批判。同海域の中国軍は「あらゆる脅威と挑発に断固として対抗する」と表明した。ドイツのボリス・ピストリウス（Boris Pistorius）国防相は13日、フリゲー