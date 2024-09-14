3安打も…22試合本塁打無し【MLB】ブレーブス 6ー2 ドジャース（日本時間14日・アトランタ）ブレーブスのマルセル・オズナ外野手は13日（日本時間14日）、本拠地でのドジャース戦で3安打を放った。一方で、本塁打と打点は生まれず、22試合で本塁打無し、15試合で打点も記録されておらず、タイトル争いで失速している。ドジャース戦には「3番・指名打者」で出場。第1打席から3打席連続で安打を放ったものの、いずれも単打だった