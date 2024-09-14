「阪神−広島」（１４日、甲子園球場）５連敗中の広島が大幅に打順を変更した。坂倉が今季初めて２番で出場。野間を７月５日・中日戦以来、今季２度目の４番で起用した。チームは前夜、阪神に敗れ、３位に転落。踏ん張りどころで新井監督が動いてきた。スタメンは以下の通り。【広島】１番・中堅秋山２番・捕手坂倉３番・一塁堂林４番・右翼野間５番・三塁小園６番・遊撃矢野７番・左翼末包８