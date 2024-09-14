今月末に発売されるEA Sportsのサッカーゲーム最新作『FC25』。すでにアルティメットモード上での能力設定が判明している。基本的に選手の能力はゴールド（75以上）、シルバー（65〜74）、ブロンズ（64以下）の3つに分けられる。ここでは、能力がゴールドになっている日本人男子選手をまとめてみる。14位板倉滉（ボルシアMG）総合値：76スピード73、シュート45、パス59、ドリブル70、守備77、フィジカル7313位旗手怜央（セルテ