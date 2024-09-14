台風接近に伴い鹿児島県内には避難の情報が出されている地域があります。 警戒レベル3の高齢者等避難が出されているのは、奄美大島の奄美市全域の23741世帯42674人、瀬戸内町全域の5081世帯8160人、龍郷町全域の3129世帯6042人、大和村全域の835世帯1393人、宇検村全域の954世帯1670人、徳之島の徳之島町全域の5735世帯10287人、沖永良部島の和泊町全域の3232世帯6210人、知名町全域の3010世帯5629人、与論島の与論町全域の2628世