国民には総合病院や救急室に行くよりも「重症度」を判断して医療機関を訪れるよう呼びかけた。韓悳洙（ハン・ドクス）首相は「重症救急患者は圏域・拠点地域センターで優先して受け入れて、軽症・非救急患者は中小病院の救急室や付近の当直病院・医院で治療し、救急室への集中を最小化する」と明らかにした。軽症・非救急患者が総合病院の救急室を利用する場合、診療費の本人負担率を５０−６０％から９０％に引き上げる制度も導入