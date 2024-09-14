「DeNA−中日」＜9月14日横浜22回戦＞試合開始 14：00先攻：中日後攻：DeNA◆ 横浜DeNAベイスターズ（右）梶原（二）牧（左）佐野（一）オースティン（三）宮粼（捕）山本（中）桑原（遊）京田（投）石田裕◆ 中日ドラゴンズ（中）岡林（遊）村松（左）カリステ（右）細川（捕）宇佐見（一）石川昂（二）板山（三）福永（投）福谷