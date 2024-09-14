◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１４日・横浜）【中日】１（中）岡林、２（遊）村松、３（左）カリステ、４（右）細川、５（捕）宇佐見、６（一）石川昂、７（二）板山、８（三）福永、９（投）福谷【ＤｅＮＡ】１（右）梶原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（三）宮崎、６（捕）山本、７（中）桑原、８（遊）京田、９（投）石田裕