女優の吉高由里子が主演するＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・後８時）の第３５回「中宮の涙」が１５日に放送される。大石静氏が脚本を手がけるオリジナル作品。大河ドラマではきわめて珍しい平安時代の貴族社会を舞台に、１０００年の時を超えるベストセラー「源氏物語」の作者・紫式部／まひろの生涯に迫る。８日に放送された第３４回「目覚め」では、まひろ（吉高）の物語が宮中で浸透し、中宮・彰子（見上愛）との距離