9月21日に始まる「秋の全国交通安全運動」を前に、熊本市で自動車販売店が系列の垣根を超えて交通安全を呼びかけました。 熊本県自動車販売店交通安全協議会が開いた「交通安全の集い」には、県内の販売店30社から214人が参加しました。 集いでは高齢者の交通事故防止のほか、シートベルトやチャイルドシートの正しい着用など、七つの重点推進項目を掲げ、安全な交通社会の実現を誓いました。 「車と真心のセット販
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