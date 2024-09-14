元タレントの田代まさしさん（６８）が１４日に自身のインスタグラムを更新し、薬物検査の結果を報告した。「ご報告遅くなりましたが、昨日も猛残暑の中、保護観察所に行ってきました。薬物検査もして頂き、もちろん陰性」と伝えた。田代さんは定期的に検査を受診し、その結果をＳＮＳで伝えている。「皆さんの応援を受け、日々一歩づつ進むことが出来ております！ありがとうございます！」と支えに感謝し「＃保護観察所＃薬