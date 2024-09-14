◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック第２日（１４日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６５６０ヤード、パー７２）最終組が前半９ホールを終了した。山下美夢有、菅楓華が通算１０アンダーで首位に並んでいる。連覇を狙う岩井明愛が２打差の８アンダー３位で追う。堀琴音、ささきしょうこが７アンダーの４位で続く。宮里美香、天本ハルカが６アンダーの６位。２週連続優勝の竹田麗央が小祝さくら、古江彩佳と