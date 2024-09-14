[9.14 J3第28節](いわスタ)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[いわてグルージャ盛岡]先発GK 21 稲葉亜我志DF 4 深川大輔DF 5 佐古真礼DF 24 山内舟征MF 14 松原亘紀MF 15 加々美登生MF 30 安達秀都MF 41 道本大飛MF 45 水野颯太FW 10 オタボー・ケネスFW 39 河辺駿太郎控えGK 1 大久保択生DF 20 下上昇大DF 25 大和優槻MF 17 新里涼MF 46 中村充孝FW 7 深堀隼平FW 9 都倉賢監督星川敬[ヴァンラーレ八戸]先発GK 25 谷口