ドジャースの大谷翔平投手（３０）は１３日（日本時間１４日）に敵地アトランタでのブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打だった。打率２割９分。チームは２―６で敗れた。前人未到の「５０本塁打―５０盗塁」達成が迫る中、敵地トゥルーイスト・パークも異様な熱気をはらんでいた。相手先発は新人右腕のシュウェレンバック。初回先頭はカウント２―１からの４球目、９４・１マイル（約１５１キロ）のカット