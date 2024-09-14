14日、中京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1400m・11頭)は、好位追走から直線で抜け出した浜中俊騎手騎乗の5番人気ナムラクララ(牝2、栗東・長谷川浩大厩舎)が、中団から追い上げた8番人気コルドンブルー(牝2、栗東・松永幹夫厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分22秒2(良)。 さらに1馬身差の3着に1番人気モンタルチーノ(牡2、栗東・庄野靖志厩舎)が入った。なお、2番人気ヘルヴェティオス(牡2、美