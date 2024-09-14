※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2024年10月号からの転載です。『インストール』『蹴りたい背中』…鮮烈なデビューから20年！ 綿矢りささんが次に書きたいのは「悪い人」が主人公の小説!?毎月3人の旬な有名人ゲストがこだわりのある一冊を選んで紹介する、ダ・ヴィンチ本誌の巻頭人気連載『あの人と本の話』。今回登場してくれたのは、葵わかなさん。（取材・文＝倉田モトキ写真＝TOWA）「学生の頃から綿矢りささんの作品が