９月１４日の中山４Ｒ・２歳新馬戦（ダート１８００メートル、１６頭立て）は、単勝１・８倍で１番人気の支持を集めたバギーウィップ（牡２歳、美浦・萩原清厩舎、父ナダル）が、直線で力強く抜け出してデビューＶを飾った。勝ちタイムは１分５６秒３（良）。好スタートから先団の外めを追走。手応え良く最後の直線を迎えると、最後の直線でも脚いろは衰えず、２着のラントレイル（石橋脩騎手）に半馬身差をつけてゴールに飛び