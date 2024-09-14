香港で華やかなランタン祭り【新華社香港9月14日】中国香港特別行政区のビクトリア公園で12日、「国風・港味」と題し、中秋節（旧暦8月15日、今年は9月17日）と10月1日の国慶節を迎えるランタン祭りが開幕した。（記者/禹麗貞）