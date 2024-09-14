韓国の配信者が元暴力団ユーチューバーから麻薬を受け取り、ともに使用していたことがわかった。【画像】“韓国の広末涼子”、YouTubeで過激配信ソウル江南（カンナム）警察署は9月12日、BJ（ブロードキャスティング・ジョッキー、配信者）のセヤに対して麻薬投薬の疑いで拘束令状を申請し、同日午前にソウル中央地裁で拘束前被疑者尋問を行った。セヤは元暴力団ユーチューバー、キム・ガンペから麻薬を受け取り、ともに投薬した疑