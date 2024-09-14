「楽天−日本ハム」＜9月14日楽天モバイル19回戦＞試合開始 13：00先攻：日本ハム後攻：楽天◆ 東北楽天ゴールデンイーグルス（右）小郷（二）小深田（中）辰己（三）浅村（指）安田（遊）村林（一）フランコ（左）伊藤裕（捕）太田P. 早川◆ 北海道日本ハムファイターズ（左）水谷（二）上川畑（三）清宮（指）レイエス（右）万波（一）マルティネス（遊）水野（捕）伏見（中）松本剛P. 加藤貴