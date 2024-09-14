先発ナックは2回5失点もロバーツ監督は責めず「次の先発も期待している」【MLB】ブレーブス 6ー2 ドジャース（日本時間14日・アトランタ）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地のブレーブス戦で敗れ、10連戦の初戦を落とした。先発ランドン・ナックが2回7安打5失点と試合を作れず。デーブ・ロバーツ監督は「立ち上がりは結構良かったと思う。初回は失点を最小限にしたけど、2回以降は足りなかった。ストライクが入らなかった