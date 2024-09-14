タレントの友近（51歳）が、9月14日に放送されたバラエティ番組「花咲かタイムズ」（CBCテレビ）に出演。人気YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」とコラボし、主演を務めた“80年代風サスペンスドラマ”の完成を報告した。この“80年代風サスペンスドラマ”は、「友近さん＆モグライダー芝さんと“あの頃”っぽいサスペンスドラマを撮ってみた」としてYouTubeで公開されている、「友近サスペンス劇場『外湯巡りミステリー・道後