◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１４日・楽天モバイル）【日本ハム】１（左）水谷、２（二）上川畑、３（三）清宮、４（指）レイエス、５（右）万波、６（一）マルティネス、７（遊）水野、８（捕）伏見、９（中）松本剛、▽投＝加藤貴【楽天】１（右）小郷、２（二）小深田、３（中）辰己、４（三）浅村、５（指）安田、６（遊）村林、７（一）フランコ、８（左）伊藤裕、９（捕）太田、▽投＝早川