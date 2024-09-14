◆米大リーグロッキーズ９―５カブス（１３日・米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が１３日（日本時間１４日）、敵地のロッキーズ戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、５打数１安打で打率は２割７分３厘。鈴木は１１日のドジャース戦で大谷翔平が打った後に、右翼席に１３試合ぶりの２０号を放って、日本人打者では松井秀喜、大谷翔平に次いで３人目の２年連続２０本塁打をマークしていた。