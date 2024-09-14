◇MLB ブレーブス6-2ドジャース(日本時間14日、トゥルイスト・パーク)ドジャースの大谷翔平選手は敵地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場しましたが4打数ノーヒット。シーズンは残り15試合で、50本塁打、50盗塁の「50-50」達成へ足踏みする形となりました。大谷選手は第1打席、相手先発シュウェレンバック投手の151キロのカットボールをとらえますがセンターフライ。続く3回の第2打席はライトポール際に飛距離十分のファウ