みなさんには苦手な人がいますか？どんなタイプが苦手ですか？ミカさんはガサツだったり、ずかずかと人のパーソナルスペースに入ってくるような無神経な人が苦手だそうです。知人や友だちなどがそういった性格であれば、離れていけば済みます。しかしそれが「義母」だったとしたら……。第9話義母のおおらかさ【編集部コメント】子どもがひとりいるだけで慌ただしく過ぎていく毎日。ミカさんだけだったら手が回らずに泣いて