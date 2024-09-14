【AFP＝時事】メキシコ・ハリスコ（Jalisco）州グアダラハラ（Guadalajara）で行われた「国際失踪者デー（International Day of the Disappeared）」の行進で、行方不明の家族の顔写真が貼られたポスターを置く親族。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・遺体安置所を圧迫する暴力事件 行方不明者も急増 メキシコ・行方不明の娘捜す女性、撃たれ死亡 メキシコ・動画：メキシコ行方不明者の母親、母の日に抗議デモ「子どもたちはどこ