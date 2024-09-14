【AFP＝時事】仏パリの裁判所は12日、エマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）大統領の妻ブリジット（Brigitte Macron）氏（71）がトランスジェンダーだとの虚偽の情報をインターネットで拡散させたとして、被告の女2人に対し、ブリジット氏に計8000ユーロ（約125万円）の損害賠償を支払うよう命じた。また、名誉毀損（きそん）の罪でも執行猶予付きの罰金500ユーロ（約7万8000円）を言い渡した。自称霊媒師と自称独立系記者