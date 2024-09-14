台風13号は3連休初日の14日、鹿児島県の奄美地方に最も接近し直撃する見込みで、14日夜にかけて猛烈な風に厳重な警戒が必要です。台風13号は沖縄・南大東島の北の海上を進んでいて、鹿児島・奄美地方には14日午前11時50分現在、暴風・波浪警報が発表されています。予想される最大瞬間風速は奄美地方で45メートル、沖縄地方で35メートルと猛烈な風が吹く見込みです。15日昼までの予想降水量は奄美地方で150mm、沖縄地方で100mm、ま