三田寛子（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。元巨人監督の高橋由伸氏（49）、元日本テレビアナウンサー小野寺麻衣さん（48）夫妻とのスリーショットをアップした。12日に初日を迎えた、三田の息子の中村橋之助、福之助、歌之助3兄弟の自主公演「第二回神谷町小歌舞伎」に高橋夫妻が観劇に訪れた時のもの。「いっつも一番に応援に行きまーす…と、奥さまの麻衣ちゃんがご連絡をくださり、高橋由伸さんご夫妻そろって第二回