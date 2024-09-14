¿¹¤µ¤ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ïµå¼°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾Éð¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û²Ú¤¬¤¢¤ë¡ª¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤Î»Ïµå¼°ÊÌ¥«¥Ã¥ÈÈ¾Âµ¤ÎÀ¾Éð¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ð¥ë¡¼¥ó·Á¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡¢¿å¿§¤Î·¤²¼¡¢Æ±¿§¤Ç¤¢¤ï¤»¤¿¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¶ÛÄ¥¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÂç¤­¤¯¿¼¸ÆµÛ¡£Åê¤¸¤¿»³¤Ê¤ê¤Î1µå¤ÏÂç