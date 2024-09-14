【ニューヨーク時事】男子ゴルフのタイガー・ウッズ（米国）が１３日、自身のＳＮＳで腰の手術を受けたと発表した。ゴルフを含め、日常生活に戻るためのリハビリに取り組む。４８歳のウッズは今季、メジャー４大会などに出場した。