【ワシントン＝田中宏幸】米通商代表部（ＵＳＴＲ）は１３日、中国製の電気自動車（ＥＶ）や鉄鋼などに対する制裁関税を２７日から大幅に引き上げると発表した。ＥＶは現行の４倍にあたる１００％となる。当初、８月１日から実施する方針だったが、産業界との意見調整に時間がかかり、延期していた。ＵＳＴＲによると、ＥＶ用電池は現行の３倍超になる２５％、０〜７・５％だった鉄鋼とアルミニウムは２５％に引き上げる。港湾