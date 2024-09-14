13日午後、元Wonder Girlsのソンミが「KRAZY Super Concert」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてアメリカ・ロサンゼルスに出発した。・元Wonder Girls ソンミ、香港で撮った近況ショットを公開…セクシーなシースルー・元Wonder Girls ソンミ、ビキニ姿で自転車に乗る姿も…ビーチで過ごす休暇を満喫（動画あり）