13日午後、ZEROBASEONEが「KRAZY SUPER CONCERT」に出演するため、仁川（インチョン）国際空港を通じてアメリカに出国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・SHINee テミンからaespaまで「第1回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」ラインナップ第1弾を発表・ZEROBASEONEからILLITまで「アイドル陸上大会」予告映像を公開…レジェンドスターも登場