13日午後、パク・ウンビンがファンパーティーのため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本に出国した。今回のファンパーティー「2024 PARK EUN BIN OFFICIAL FANCLUB "BINGO" 2nd FAN PARTY〈EUNBIN NOTE: BINGO-ON〉in JAPAN」は、9月15日に横浜BUNTAIで行われる。・パク・ウンビン＆ソル・ギョングら出演の新ドラマ「ハイパーナイフ」2025年上半期にDisney+で公開・パク・ウンビン、2回目のファンパーティーも大盛況…NewJeansや