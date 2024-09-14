中島健人演じる弁護士・保田理（中島健人）が、ネットやSNSトラブルを解決！ ドラマ8「しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜」（毎週金曜夜8時）。第8話（最終回）を振り返り、保田理弁護士から学ぶネットトラブル対処法を解説！【動画】暴露系配信者のデマにより炎上！実名を出さずイニシャルなら罪にならない!?保田理弁護士から学ぶネットトラブル対処法#8【今回のトラブル】ある日、保田理法律事務所にカツ丼、