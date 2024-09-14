【MLB】ブレーブス ５−２ ドジャース（9月13日・日本時間14日／アトランタ）【映像】大谷、爆速打球がスタンドに突き刺さった瞬間ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でブレーブス戦に先発出場し、2試合ぶりとなる4打数ノーヒットに終わっている。前人未到の『50本塁打・50盗塁』に向けて残り15試合で3本塁打・2盗塁が必要となる。なお、ドジャースは10連戦初戦で黒星スタートとなった。11日（日本時間12日）の