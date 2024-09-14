Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024の新作『マーメイド』が、ついに2024年9月8日、感動の開幕をしました。 Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024『マーメイド』 (C)Yumiko Inoue熊川マジックに貫かれた舞台四半世紀の結実「蝶々夫人」「カルミナ・ブラーナ」などで劇的な作風を打ち出してきた芸術監督・熊川哲也が、子供のためのおとぎ話をどう扱うのか。期待