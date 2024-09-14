新華社の傅華社長、ロシア新聞社長と会談13日、パーベル・ネゴイツァ氏（右から3人目）と会談する傅華氏（左から3人目）。（モスクワ＝新華社記者/白雪騏）【新華社モスクワ9月14日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は13日、ロシア新聞のパーベル・ネゴイツァ社長とモスクワで会談した。